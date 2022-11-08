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Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США

Вівторок, 8 листопада 2022, 08:16

Білий дім обіцяє Україні підтримку США незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

У цьому запевнила речниця президента Джо Байдена Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

"Ми впевнені, що підтримка Сполученими Штатами України буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому. Ви бачили, як Джейк Салліван сказав те саме, коли був у Києві в понеділок, і підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в цілій низці областей - чи то допомога в галузі безпеки, економічна допомога чи допомога в галузі прав людини", - сказала Жан-П'єр.

За її словами, члени Конгресу – республіканці та демократи – чітко заявили про незмінну підтримку США України. 

"За будь-якого сценарію президент Байден прихильний до роботи у двопартійній манері, як він це робив — він робив для підтримки України", - додала речниця Білого дому. 

8 листопада американці голосують на проміжних виборах, на кону яких стоїть баланс сил у Конгресі Сполучених Штатів.

Минулого тижня під час візиту до Києва радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від результатів виборів. 

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