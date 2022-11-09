В Еврокомиссии обещают работать с Венгрией, чтобы она поддержала 18 млрд евро для Украины

Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в частности с Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единогласие для одобрения пакета помощи Украине суммой до 18 млрд евро в 2023 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить единогласие, поскольку часть условий, в частности относительно многонационального механизма финансирования, требуют единогласия", - сказал он.

"Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе с Венгрией. Мы обсудим беспокойство Венгрии по поводу этого вопроса и, я надеюсь, найдем решение", - добавил Домбровскис.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год.

Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство для того, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.

Как сообщалось, Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимых изменений для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.