В Єврокомісії обіцяють працювати з Угорщиною, щоб вона підтримала 18 млрд євро для України

Єврокомісія працюватиме з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб забезпечити необхідну одностайність для схвалення пакета допомоги Україні сумою до 18 млрд євро у 2023 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити одностайність, оскільки частина умов, зокрема щодо багатонаціонального механізму фінансування, потребують одностайності", - сказав він.

"Ми будемо вести дуже інтенсивну роботу з усіма державами-членами, в тому числі з Угорщиною. Ми обговоримо занепокоєння Угорщини з приводу цього питання і, я сподіваюся, знайдемо рішення", - додав Домбровскіс.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

Як повідомлялося, Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.