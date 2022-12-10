Европарламент не комментирует коррупционное расследование, в котором фигурирует его вице-президент

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что на этом этапе европейский орган не может комментировать текущее коррупционное расследование, в котором фигурирует заместитель Метсолы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Наш Европейский парламент решительно выступает против коррупции. На этом этапе мы не можем комментировать никаких расследований, кроме как подтвердить, что мы полностью сотрудничаем и будем сотрудничать со всеми соответствующими правоохранительными и судебными органами. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь правосудию", - написала Метсола в своем Twitter в субботу.

В Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. Утверждается, что она фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

По делу также арестовали помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, который является коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.