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Європарламент не коментує корупційне розслідування, де фігурує його віцепрезидентка

Субота, 10 грудня 2022, 12:42

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що на цьому етапі європейський орган не може коментувати поточне корупційне розслідування, в якому фігурує заступниця Метсоли.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наш Європейський парламент рішуче виступає проти корупції. На цьому етапі ми не можемо коментувати жодних розслідувань, окрім як підтвердити, що ми повністю співпрацюємо і будемо співпрацювати з усіма відповідними правоохоронними та судовими органами. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти правосуддю", - написала Метсола у своєму Twitter у суботу.

Як повідомлялося, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у рамках розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. Стверджується, що вона фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

У справі також арештували помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

У п’ятницю ввечері Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті.

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Європарламент Антикорупція

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