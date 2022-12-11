На британском острове в Ла-Манше произошел взрыв в доме, под завалами около десятка человек

На британском острове Джерси, который расположен в Ла-Манше рядом с берегами Франции, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел около 4 часов утра в субботу 10 декабря в трехэтажном доме в городе Сент-Гелиер, полностью разрушив здание. Насколько известно, в доме на тот момент было по меньшей мере девять человек. Трех из них в течение первых суток нашли мертвыми и в полиции уже не верят, что найдут остальных живыми.

"С сожалением подтверждаю, что поисково-спасательная операция сейчас переведена в восстановительную операцию", - сообщил руководитель полиции острова Робин Смит.

Пострадали также несколько жителей квартир из cоседнего дома, из них один остается в больнице.

На месте работают спасательные команды с собаками.

PA Media

В полиции не хотят предварительно объявлять причины трагедии до завершения расследования, но по обстоятельствам похоже, что взрыв спровоцировала утечка газа. В частности, известно, что по этому адресу вечером в пятницу приезжали пожарные из-за сообщения о запахе газа.