Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На британском острове в Ла-Манше произошел взрыв в доме, под завалами около десятка человек

фото
Воскресенье, 11 декабря 2022, 13:54

На британском острове Джерси, который расположен в Ла-Манше рядом с берегами Франции, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. 

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда". 

Взрыв произошел около 4 часов утра в субботу 10 декабря в трехэтажном доме в городе Сент-Гелиер, полностью разрушив здание. Насколько известно, в доме на тот момент было по меньшей мере девять человек. Трех из них в течение первых суток нашли мертвыми и в полиции уже не верят, что найдут остальных живыми.

 

"С сожалением подтверждаю, что поисково-спасательная операция сейчас переведена в восстановительную операцию", - сообщил руководитель полиции острова Робин Смит. 

Пострадали также несколько жителей квартир из cоседнего дома, из них один остается в больнице. 

На месте работают спасательные команды с собаками.

PA Media
PA Media

В полиции не хотят предварительно объявлять причины трагедии до завершения расследования, но по обстоятельствам похоже, что взрыв спровоцировала утечка газа. В частности, известно, что по этому адресу вечером в пятницу приезжали пожарные из-за сообщения о запахе газа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты

Статьи

"Искать врагов среди друзей - плохая привычка, и мы ее унаследовали". Интервью соратника Орбана

Жолт Немет: "Наверное, на украинском политическом руководстве лежит часть вины за ту ситуацию, которая сложилась в наших отношениях" (укр.)
9 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Борьба за украинцев: почему Польша лидирует в привлечении работников из Украины

Варшава понимает, что не может конкурировать с Западом уровнем зарплат, зато может предложить дружественные процедуры, инфраструктуру для украинских беженцев – и в результате выигрывает (укр.)
9 декабря 2022 — Мария Кузенко, миграционная платформа EWL

Генераторы надежды: как жители городов Европы могут помочь украинцам

Большие и малые города Европы пожертвуют запасные генераторы и запчасти для электросетей, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму (укр.)
9 декабря 2022 — Роберта Метсола, председатель Европейского парламента