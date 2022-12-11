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На британському острові у Ла-Манші стався вибух у будинку, під завалами близько десятка людей

Неділя, 11 грудня 2022, 13:54

На британському острові Джерсі, що розташований у Ла-Манші поруч з берегами Франції, стався вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок чого загинули щонайменш троє людей. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

Вибух стався близько 4 години ранку у суботу 10 грудня в трьохповерховому будинку у місті Сент-Гелієр, повністю зруйнувавши будівлю. Наскільки відомо, у будинку на той момент було щонайменш дев’ять людей. Трьох із них протягом першої доби знайшли мертвими і в поліції вже не вірять, що знайдуть решту живими.

 

"З прикрістю підтверджую, що пошуково-рятувальна операція зараз переведена у відновлювальну операцію", - повідомив керівник поліції острова Робін Сміт. 

Постраждали також кілька мешканців квартир з прилеглого будинку, з них один залишається у лікарні. 

На місці працюють рятувальні команди з собаками.

 
PA Media

У поліції не хочуть попередньо оголошувати причини трагедії до завершення розслідування, але з обставин схоже, що вибух спровокував витік газу. Зокрема, відомо, що за цією адресою ввечері у п’ятницю приїздили пожежники через повідомлення про запах газу.

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Велика Британія

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