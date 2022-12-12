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Швеция выделит дополнительные 55 млн евро на восстановление Украины

Понедельник, 12 декабря 2022, 21:21

Правительство Швеции предоставит дополнительные 600 миллионов крон (55,08 миллиона евро) на помощь с восстановлением поврежденной в результате российских атак инфраструктуры в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью SVT заявил министр сотрудничества в сфере развития Юган Форсселл.

"Люди в Украине сейчас переживают очень тяжелые времена, и поэтому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на долгосрочную реконструкцию страны", - сказал он.

Подробности нового пакета помощи будут представлены на конференции доноров Украины в Париже, которая состоится во вторник. По словам шведского министра, речь идет о помощи в восстановлении разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

"(Это нужно) как для того, чтобы облегчить удовлетворение потребностей, так и для того, чтобы усилить устойчивость Украины, чтобы она могла продолжать противостоять вторжению", - отметил Форсселл.

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Министр правительства Швеции также подчеркнул, что поддержка Украины сохранится в долгосрочной перспективе.

"Мы четко дали понять: мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это не первый пакет помощи и не последний. На встречах министров иностранных дел, которые я посещаю, я вижу, что существует большой международный интерес, и нам также нужно будет делать больше в будущем", - добавил он.

Пакет в размере 600 миллионов шведских крон является последним в череде усилий по оказанию помощи Украине.

В середине ноября правительство Швеции объявило о выделении "зимнего пакета" в размере 720 миллионов крон, в который вошли военное зимнее снаряжение, палатки и маскировочные сетки, а также гуманитарная помощь.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 5,2 миллиарда шведских крон (477 миллионов евро).

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Швеция Война с РФ

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