Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України

Понеділок, 12 грудня 2022, 21:21

Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.

"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.

Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.

Глава Міноборони Швеції: допомога Україні – інвестиція в загальну безпеку

Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.

"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.

Пакет у розмірі 600 мільйонів шведських крон є останнім у низці зусиль з надання допомоги Україні.

У середині листопада уряд Швеції оголосив про виділення "зимового пакета" в розмірі 720 мільйонів крон, до якого увійшли військове зимове спорядження, намети та маскувальні сітки, а також гуманітарна допомога.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція Війна з РФ

Статті

Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті

Віцепрезидентку Європарламенту, в якої знайшли мішки з грошима, не захистила недоторканність, оскільки її спіймали "на гарячому". Валізу з грошима знайшли також у її батька...
12 грудня 2022 — Дар'я Мещерякова, Європейська правда

Нафтове ембарго: що далі? Як посилити тиск на економіку РФ

Запроваджуючи нафтові санкції проти РФ, західні партнери врахували уроки газової кризи 2021-2022 років.
12 грудня 2022 — Олена Павленко, DiXi Group

Посол Ізраїлю про зброю, мирні переговори та образу на Україну

Чи можлива корекція курсу Ізраїлю, зокрема в питаннях передачі зброї? І що перешкоджає поліпшенню відносин з Україною?
12 грудня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда