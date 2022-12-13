Попытка госпереворота в Германии: подозреваемые планировали создать 280 групп для арестов и казней

Подозреваемые в попытке государственного переворота в Германии планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей стране.

Об этом заявил представитель прокуратуры во время закрытого заседания в Бундестаге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Бундестаг провел три заседания специальных комитетов в понедельник, чтобы обсудить расследование заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров".

Комитет по правовым вопросам и комитет по внутренним делам проводили встречи, на которых правительство канцлера Олафа Шольца и федеральные прокуроры представили "отчеты и результаты" рейдов и предоставили дополнительную информацию об операциях.

На третьей сессии законодатели задали вопросы комитету парламентского контроля, который отвечает за внутренние и внешние разведывательные службы Германии.

Прокуроры заявили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.

По словам законодателей, в землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг уже были сделаны конкретные приготовления.

"Очевидно были планы, которые, исходя из масштаба их намерений против нашей либеральной демократии, шокируют", - сказал Константин фон Нотц, депутат от партии "Зеленых".

Прокуроры также проинформировали законодателей об изъятии большого количества "подписок о неразглашении" у людей, которых пытались завербовать вероятные заговорщики.

Напомним, немецкие власти провели общенациональные рейды против правой террористической группы, связанной с движением Reichsbürger ("Граждане Рейха" или "Рейхсбюргеры").

Члены движения отрицают существование Федеративной Республики Германии после Второй мировой войны и отвергают авторитет немецкого правительства. Они считают, что границы Германской империи 1937 года все еще существуют.

Всего во время рейдов было задержано 25 подозреваемых. Прокуратура заявила, что группа имела конкретные планы "вооруженного нападения" на правительство Германии с целью устроить государственный переворот и установить новых лидеров.

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