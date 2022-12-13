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В США будут судить членов сети, которая незаконно поставляла в РФ оружие и западные технологии

Вторник, 13 декабря 2022, 22:19

Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке во вторник предъявил обвинения пяти гражданам России и двум гражданам США, которых обвиняют в сговоре с целью незаконного получения технологий и оружия для российской оборонной промышленности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Согласно обвинительному акту, обвиняемые, среди которых есть сотрудник Федеральной службы безопасности России, незаконно приобрели и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Как утверждается, обвиняемые были связаны с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал", которые работают под руководством спецслужб РФ для закупки передовой электроники и оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.

Один из обвиняемых - 57-летний житель Москвы Алексей Ипполитов - получал запрос на электронику и передавал их сообщникам - сотрудникам "Сертала" 44-летнему Евгению Гринину и 41-летней Светлане Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и маршруты доставки.

Еще один участник схемы - 52-летний Борис Лившиц - отвечал за приобретение товаров в американских компаниях. Свою деятельность он координировал с другими участниками схемы - гражданами США Алексеем Брейманом и Вадимом Ермоленко, а также агентом ФСБ Вадимом Конощенко.

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Последний занимался непосредственной перевозкой приобретенного оборудования через границу России с Эстонией. Речь идет об электронике двойного назначения, тактических боеприпасах военного назначения и других товарах, подлежащих экспортному контролю.

В октябре и ноябре 2022 года Конощенко дважды задерживали при пересечении границы Эстонии, когда обнаружили полупроводники, пули калибра 6,5 мм американского производства, тактические патроны и военные снайперские патроны калибра 0.338.

Брейман сдался Федеральному бюро расследований, Ермоленко был арестован в Нью-Джерси, а Конощенок был арестован эстонскими властями 6 декабря по запросу США и сейчас ожидает экстрадиции. Остальные фигуранты находятся на свободе.

Обвиняемым предъявлено 15 пунктов обвинения, в том числе банковское мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Им грозит максимальное наказание в виде 30 лет заключения.

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США Война с РФ

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