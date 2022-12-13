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У США судитимуть членів мережі, яка незаконно постачала в РФ зброю та західні технології

Вівторок, 13 грудня 2022, 22:19

Федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку у вівторок висунув звинувачення п’ятьом громадянам Росії та двом громадянам США, яких звинувачують у змові з метою незаконного отримання технологій і зброї для російської оборонної промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Згідно з обвинувальним актом, обвинувачені, серед яких є співробітник Федеральної служби безпеки Росії, незаконно придбали та експортували електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових технологій.

Як стверджується, обвинувачені були пов'язані з московськими компаніями "Сернія Інжиніринг" та "Сертал", які працюють під керівництвом спецслужб РФ для закупівлі передової електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу та науково-дослідницького сектору.

Один із обвинувачених – 57-річний житель Москви Алєксєй Іпполітов – отримував запит на електроніку й передавав їх спільникам – співробітникам "Серталу" 44-річному Євгенію Грініну і 41-річній Світлані Скворцовій, які забезпечували фінансування й маршрути доправлення.

Ще один учасник схеми – 52-річний Борис Лівшиць – відповідав за придбання товарів в американських компаніях. Свою діяльність він координував із іншими учасниками схеми – громадянами США Алєксєєм Брейманом і Вадимом Єрмоленком, а також агентом ФСБ Вадимом Конощенком.

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Останній займався безпосереднім перевезенням придбаного обладнання через кордон Росії з Естонією. Йдеться про електроніку подвійного призначення, тактичні боєприпаси військового призначення та інші товари, що підлягають експортному контролю.

У жовтні й листопаді 2022 року Конощенка двічі затримували під час перетину кордону Естонії, коли виявили напівпровідники, кулі калібру 6,5 мм американського виробництва, тактичні патрони та військові снайперські патрони калібру 0.338.

Брейман здався Федеральному бюро розслідувань, Єрмоленко був заарештований у Нью-Джерсі, а Конощенок був заарештований естонською владою 6 грудня за запитом США і зараз очікує на екстрадицію. Решта фігурантів перебувають на волі.

Обвинуваченим висунуто 15 пунктів обвинувачення, зокрема банківське шахрайство иа шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Їм загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років ув’язнення.

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США Війна з РФ

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