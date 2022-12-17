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МИД России обвинил Молдову в притеснениях россиян из-за остановки лицензий каналов за пропаганду

Суббота, 17 декабря 2022, 17:36

МИД России обвинил официальный Кишинев в притеснениях русского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении российского министерства, обнародованном в субботу, пишет "Европейская правда".

"Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. 

Пророссийская соцпартия Молдовы обжалует остановку лицензии телеканалов за пропаганду

В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное ущемление прав национальных меньшинств", - заявило российское ведомство.

МИД РФ требует от профильных международных организаций "дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации".

Вечером 16 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая действует в Молдове с начала войны в Украине, приостановила лицензии шести телеканалов. Среди них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. 

В Молдове временно лишат лицензии шесть каналов из-за фейков о войне в Украине

Согласно распоряжению комиссии, решение приостановить лицензии приняли для того, чтобы защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением. Утверждается, что каналы распространяли некорректную информацию при освещении войны в Украине.

Президент Майя Санду заявила, что защита национального информационного пространства является важным шагом для предотвращения попыток дестабилизации, начатых лицами, находящимися под международными санкциями. 

Пророссийская Партия социалистов Молдовы назвала незаконным решение комиссии и собирается обжаловать его в суде. 

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Россия Молдова Война с РФ

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