Эстония отправляет для украинских военных передвижную сауну и прачечную
Воскресенье, 18 декабря 2022, 09:22
Эстония отправляет для украинских военных передвижную сауну и прачечную.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
В субботу в Тарту проверили техническое состояние комплекса перед тем, как отправить его в Украину. Всего комплекс насчитывает три машины, где можно вымыться и отдохнуть, постирать и высушить одежду.
В течение недели он сможет обслуживать около 400 человек. Машины можно перебрасывать в разные места вдоль линии фронта.
Комплекс приедет в Украину ориентировочно через несколько дней. Как сообщают, он должен отправиться в батальон "Карпатская Сечь".
В начале декабря сообщалось, что Эстония при поддержке Норвегии и Нидерландов подарит Украине третий полевой госпиталь. Также Украина уже получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония.