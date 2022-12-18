Эстония отправляет для украинских военных передвижную сауну и прачечную.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В субботу в Тарту проверили техническое состояние комплекса перед тем, как отправить его в Украину. Всего комплекс насчитывает три машины, где можно вымыться и отдохнуть, постирать и высушить одежду.

В течение недели он сможет обслуживать около 400 человек. Машины можно перебрасывать в разные места вдоль линии фронта.

Комплекс приедет в Украину ориентировочно через несколько дней. Как сообщают, он должен отправиться в батальон "Карпатская Сечь".

В начале декабря сообщалось, что Эстония при поддержке Норвегии и Нидерландов подарит Украине третий полевой госпиталь. Также Украина уже получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония.