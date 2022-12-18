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Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню

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Неділя, 18 грудня 2022, 09:22

Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

У суботу в Тарту перевірили технічний стан перед тим, як відправити їх в Україну. Загалом комплекс налічує три машини, де можна вимитися та відпочити, випрати й висушити одяг.

Протягом тижня він зможе обслуговувати близько 400 осіб. Машини можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту. 

Комплекс приїде в Україну орієнтовно за кілька днів. Як повідомляють, він має вирушити до батальйону "Карпатська Січ".

На початку грудня повідомляли, що Естонія за підтримки Норвегії і Нідерландів подарує Україні третій польовий госпіталь. Також Україна вже отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія.

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Естонія Війна з РФ

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