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Германия обнаружила серьезные проблемы со своими БМП Puma - СМИ

Воскресенье, 18 декабря 2022, 13:41

Бундесвер обнаружил многочисленные проблемы с боевыми машинами пехоты Puma, которые должны были с 2023 года использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Об этом первым сообщило издание Spigel со ссылкой на полученный отчет командира 10-й танковой дивизии, а за ним и другие немецкие СМИ, среди которых FAZ i dpa, пишет "Европейская правда".

Учения со стрельбами с привлечением 18 таких БМП в последние несколько недель продемонстрировали ряд технических проблем, и это стало топ-проблемой для Минобороны с пятницы, поскольку со следующего года они должны были привлекаться в рамках сил быстрого реагирования НАТО. 

Машины, которые стоят на вооружении 37-й танково-гренадерской бригады, начали выходить из строя через несколько дней, тогда как с танками Leopard-2 подобных проблем не возникало. 

В письме якобы говорится, что из 18 БМП за восемь дней учений вышли из строя все - из-за различных технических неисправностей. Больше всего проблем возникало с электроникой. Как пишет командующий, военным было известно, что такие проблемы могут возникать, но этого никогда не происходило в таких масштабах и это не было ожидаемо, потому что чрезмерной нагрузки на технику не давали.  

80-90% Leopard-2, в то же время, сохранили боеготовность, а мелкие проблемы удавалось устранить менее чем за сутки. 

БМП "Пума" разработан и производится Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH и изначально считался очень передовой техникой, но впоследствии начали "вылезать" различные технические проблемы. 

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн заявил, что вместе со специалистами оборонпрома будет проведена немедленная оценка повреждений техники, и добавил, что Германия в любом случае будет готова выполнять свои обязательства в рамках НАТО. В силах быстрого реагирования их теперь могут заменить на более старые, но более надежные Marder.

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Германия

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