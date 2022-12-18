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Німеччина виявила серйозні проблеми зі своїми БМП Puma - ЗМІ

Неділя, 18 грудня 2022, 13:41

Бундесвер виявив численні проблеми з бойовими машинами піхоти Puma, які мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

Про це першим повідомило видання Spigel з посиланням на отриманий звіт командира 10-ї танкової дивізії, а за ним і інші німецькі ЗМІ, серед яких FAZ i dpa, пише "Європейська правда".

Навчання зі стрільбами із залученням 18 таких БМП в останні кілька тижнів продемонстрували низку технічних проблем, і це стало топ-проблемою для Міноборони з п’ятниці, оскільки з наступного року вони мали залучатися у рамках сил швидкого реагування НАТО. 

Машини, які стоять на озброєнні 37-ї танково-гренадерської бригади, почали виходити з ладу через кілька днів, тоді як з танками Leopard-2 подібних проблем не виникало. 

У листі нібито йдеться, що з 18 БМП за вісім днів навчань вийшли з ладу усі - через різні технічні несправності. Найбільше проблем виникало з електронікою. Як пише командувач, військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не ставалося у таких масштабах і це не було очікувано, тому що надмірного навантаження на техніку не давали.  

80-90% Leopard-2, натомість, зберегли боєготовність, а дрібні проблеми вдавалося усунути менш як за добу. 

БМП "Пума" розроблений і виготовляється Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall Landsysteme GmbH і на початку вважався дуже передовою технікою, але згодом почали "вилазити" різні технічні проблеми. 

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Зорн заявив, що разом з фахівцями оборонпрому буде проведена негайна оцінка пошкоджень техніки, та додав, що Німеччина у будь-якому разі буде готова виконувати свої зобов’язання у рамках НАТО. У силах швидкого реагування їх тепер можуть замінити на старіші, але надійніші Marder.



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Німеччина

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