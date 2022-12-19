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Во Франции после поражения на ЧМ-2022 вспыхнули беспорядки: задержаны более 200 человек

Понедельник, 19 декабря 2022, 12:26

Поражение французской сборной в финале чемпионата мира по футболу в Катаре вызвало беспорядки по всей Франции - всего полиция задержала 227 человек.

Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV, пишет "Европейская правда".

В Париже столкновения произошли на Елисейских полях, традиционном месте скопления болельщиков, которое по этому случаю было перекрыто для пешеходов. Всего во французской столице развернули 2750 полицейских и жандармов.

Болельщики забросали полицию бутылками и петардами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Всего в Париже и пригороде было проведено 47 задержаний.

В Бордо беспорядки произошли на площади Виктуар. Пять человек задержали, поскольку они поджигали мусорные баки и бросали различные объекты в полицию.

В Лионе около 15 человек были задержаны за бросание предметов и причинение вреда на площади Белькур. Сотрудники полиции получили ранения.

В Ницце беспорядки произошли в центре города. Мэр города Кристиан Эстрози "самым решительным образом осудил действия злоумышленников, которые напали на полицию и подожгли мусорные баки".

18 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором Франция и Аргентина смогли определить лучшего только в серии пенальти. В результате Франция потерпела поражение.

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