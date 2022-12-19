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У Франції після поразки на ЧС-2022 спалахнули заворушення: затримано понад 200 людей

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Понеділок, 19 грудня 2022, 12:26

Поразка французької збірної у фіналі Чемпіонату світу з футболу в Катарі викликала заворушення по всій Франції - загалом поліція затримала 227 осіб.

Про це повідомляє французький телеканал BFM-TV, пише "Європейська правда".

У Парижі сутички сталися на Єлисейських полях, традиційному місці скупчення вболівальників, яке з цієї нагоди було перекрито для пішоходів. Загалом у французькі столиці розгорнули 2750 поліцейських і жандармів. 

Вболівальники закидали поліцію пляшками та петардами, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Загалом у Парижі та передмісті було проведено 47 затримань.

У Бордо заворушення відбулися на площі Віктуар. П'ятьох людей затримали, оскільки вони підпалювали сміттєві баки та кидали різні об’єкти у поліцію.

У Ліоні близько 15 осіб були затримані за кидання предметів і заподіяння шкоди на площі Белькур. Співробітники поліції отримали поранення.

У Ніцці заворушення сталися у центрі міста. Мер міста Крістіан Естрозі "найрішучішим чином засудив дії зловмисників, які напали на поліцію і підпалили сміттєві баки".

18 грудня відбувся фінальний матч Чемпіонату світу 2022 у Катарі, в якому Франція та Аргентина змогли виявити кращого лише у серії пенальті. У результаті Франція зазнала поразки.



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