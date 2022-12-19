У Франції після поразки на ЧС-2022 спалахнули заворушення: затримано понад 200 людей
Понеділок, 19 грудня 2022, 12:26
Поразка французької збірної у фіналі Чемпіонату світу з футболу в Катарі викликала заворушення по всій Франції - загалом поліція затримала 227 осіб.
Про це повідомляє французький телеканал BFM-TV, пише "Європейська правда".
У Парижі сутички сталися на Єлисейських полях, традиційному місці скупчення вболівальників, яке з цієї нагоди було перекрито для пішоходів. Загалом у французькі столиці розгорнули 2750 поліцейських і жандармів.
Вболівальники закидали поліцію пляшками та петардами, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Загалом у Парижі та передмісті було проведено 47 затримань.
Des tirs de mortiers d’artifice sur les policiers qui évacuent les #ChampsElysees. #coupedumonde2022 #ARGFRA pic.twitter.com/h5bwTuabu7— Clément Lanot (@ClementLanot) December 18, 2022
У Бордо заворушення відбулися на площі Віктуар. П'ятьох людей затримали, оскільки вони підпалювали сміттєві баки та кидали різні об’єкти у поліцію.
France - Argentine : à Bordeaux, des affrontements ont lieu Place de la Victoire entre des supporters et des forces de l'ordre mobilisées (Images : @fabcot33) https://t.co/7crULUPlDO pic.twitter.com/ZYPAnPH5n2— Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) December 18, 2022
У Ліоні близько 15 осіб були затримані за кидання предметів і заподіяння шкоди на площі Белькур. Співробітники поліції отримали поранення.
У Ніцці заворушення сталися у центрі міста. Мер міста Крістіан Естрозі "найрішучішим чином засудив дії зловмисників, які напали на поліцію і підпалили сміттєві баки".
18 грудня відбувся фінальний матч Чемпіонату світу 2022 у Катарі, в якому Франція та Аргентина змогли виявити кращого лише у серії пенальті. У результаті Франція зазнала поразки.