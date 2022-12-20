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Спецслужба Латвии вынесла предупреждение популистам из-за интервью для российских и белорусских СМИ

Вторник, 20 декабря 2022, 21:21

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) вынесла предупреждение парламентской политической партии "За стабильность!" из-за общения с пропагандистскими медиа России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Предупреждение было вынесено в связи с высказываниями членов партии для информационных ресурсов, используемых в пропагандистских целях Российской Федерацией и Республикой Беларусь, которые находятся под контролем лиц, против которых Европейским Союзом введены финансово-экономические санкции", - говорится в сообщении VDD.

Латвийская спецслужба указывает, что депутаты "За стабильность!" своими интервью российским и белорусским СМИ нарушают закон "О политических партиях", который запрещает оказание любой поддержки, в том числе информационной, лицам, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю".

Отмечается, что VDD проинформировала "За стабильность!" о результатах проверки и недопустимости нарушения закона. В противном случае членам политсилы может грозить ответственность вплоть до уголовной.

"За стабильность!" - это популистская антиваксерская партия, которая была основана незадолго до парламентских выборов в Латвии в октябре 2022 года. В партию преимущественно входят представители некогда крупнейшей пророссийской политической силы страны "Согласие", которая на этот раз в латвийский Сейм не попала.

Сейчас "За стабильность!" имеет 11 мандатов в парламенте Латвии и является второй после Союза "зеленых" и крестьян крупнейшей оппозиционной фракцией.

Напомним, в июле Служба государственной безопасности Латвии предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в стране начинает работать все больше российских медиакомпаний.

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Латвия роспропаганда

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