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Байден объяснил, что для него означает "справедливый мир" для Украины

Четверг, 22 декабря 2022, 00:20

Президент США Джо Байден заявил, что разделяет видение справедливого мира с украинским визави Владимиром Зеленским, и задача Вашингтона и союзников - продолжение помощи Киеву для победы на поле боя.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам двусторонних переговоров.

"Мы разделяем одно и то же видение. Свободная, независимая, безопасная и процветающая Украина - вот видение (справедливого мира). Мы оба хотим, чтобы война закончилась. Она может завершиться за день, если Путину хватит достоинства сделать правильную вещь и вывести войска. Но этого не произойдет, не произойдет сейчас", - отметил Байден.

Он добавил, что США и союзники продолжат помогать Украине достигать успехов на поле боя. "И в день, когда президент Зеленский готов говорить с россиянами, он сможет достичь успеха, потому что до того - победит на поле боя", - подчеркнул американский президент.

Также Байден заявил, что поддержка союзниками Украины не изменится на фоне полномасштабного российского вторжения и в 2023 году.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Байден Война с РФ

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