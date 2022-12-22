Байден пояснив, що для нього означає "справедливий мир" для України

Президент США Джо Байден заявив, що поділяє бачення справедливого миру із українським візаві Володимиром Зеленським, і завдання Вашингтона та союзників – продовження допомоги Києву для перемоги на полі бою.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським за підсумками двосторонніх переговорів.

"Ми поділяємо одне й те ж бачення. Вільна, незалежна, безпечна Україна, що процвітає, – ось бачення (справедливого миру). Ми обоє хочемо, щоб війна закінчилась. Вона може завершитись за день, якщо Путіну вистачить гідності зробити правильну річ і вивести війська. Але цього не станеться, не станеться зараз", – зазначив Байден.

Він додав, що США і союзники продовжать допомагати Україні досягати успіхів на полі бою. "І в день, коли президент Зеленський готовий говорити з росіянами, він зможе досягти успіху, бо до того – переможе на полі бою", – наголосив американський президент.

Також Байден заявив, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в 2023 році.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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