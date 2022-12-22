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Хорватия выделит почти 3 млн евро на машины для разминирования для Украины

Четверг, 22 декабря 2022, 09:25

Хорватия планирует направить почти 3 млн евро на приобретение для нужд Украины разминирующих машин.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра внутренних дел Украины Мэри Акопян с послом Хорватии в Украине Аницей Джамич, сообщила пресс-служба МВД.

На встрече речь шла о возможностях Хорватии по содействию в укомплектовании критически важных пунктов несокрушимости, развертывании дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев и в мероприятиях по разминированию на деоккупированных территориях.

Джамич заверила в готовности хорватской стороны содействовать Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления ГСЧС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.

С этой целью хорватская сторона планирует направить почти 3 млн евро на приобретение для нужд Украины разминирующих машин.

Напомним, 16 декабря хорватский парламент отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС в поддержку украинских военных (EUMAM). Поскольку ранее об отказе одобрить участие в миссии EUMAM заявил президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими симпатиями к РФ, для утверждения парламентом участия в миссии нужно было большинство в две трети голосов.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович, который инициировал голосование в парламенте, убеждал, что участие Загреба в военной миссии ЕС "является лишь последовательным, принципиальным и рациональным решением Хорватии, отвечающим ее национальным интересам".

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Хорватия Война с РФ

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