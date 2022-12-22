G7 обещает $32 млрд бюджетной поддержки Украине в 2023 году

Министры финансов стран "Группы семи" по итогам встречи в четверг объявили о намерениях направить до 32 миллиардов долларов бюджетной поддержки Украине и, при необходимости, увеличить эту сумму.

Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств финансов G7, сообщает "Европейская правда".

"Чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины: на 2023 год мы уже мобилизовали до 32 миллиардов долларов США бюджетной и экономической поддержки для Украины и продолжаем достигать дальнейшего прогресса", - отмечают они.

Главы Минфина государств "Группы семи" уточняют, что в эту сумму входят, среди прочего, утвержденная Европейским Союзом программа макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, бюджетная помощь США, предусмотренная в законопроекте, ожидающем одобрения, а также кредит Всемирного банка под гарантии Великобритании.

"Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, в отношении бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничества в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления. Мы также настоятельно призываем других доноров усилить свою поддержку", - говорится в заявлении.

В "Группе семи" также напомнили, что в течение 2022 года привлекли для бюджетных нужд Украины 32,7 миллиарда долларов.

Напомним, лидеры "Группы семи" на виртуальной встрече 12 декабря, в которой также принимал участие президент Владимир Зеленский, договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией.

Они также объявили, что для поддержки восстановления Украины "Группа семи" создаст "многостороннюю донорскую координационную платформу вместе с Украиной и нашими международными партнерами". При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.