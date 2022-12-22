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G7 обіцяє $32 млрд бюджетної підтримки Україні у 2023 році

Четвер, 22 грудня 2022, 17:54

Міністри фінансів країн "Групи семи" за підсумками зустрічі в четвер оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму.

Про це йдеться у спільній заяві глав міністерств фінансів G7, повідомляє "Європейська правда".

"Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до 32 мільярдів доларів США бюджетної та економічної підтримки для України і продовжуємо досягати подальшого прогресу", – зазначають вони.

Глави Мінфіну держав "Групи семи" уточнюють, що до цієї суми входять, серед іншого, затверджена Європейським Союзом програма макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро, бюджетна допомога США, передбачена в законопроєкті, що очікує схвалення, а також кредит Світового банку під гарантії Великої Британії.

"Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення. Ми також наполегливо закликаємо інших донорів посилити свою підтримку", – йдеться в заяві.

У "Групі семи" також нагадали, що протягом 2022 року залучили для бюджетних потреб України 32,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на віртуальній зустрічі 12 грудня, у якій також брав участь президент Володимир Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, в її повномасштабній війні з Росією.

Вони також оголосили, що для підтримки відновлення України "Група семи" створить "багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та нашими міжнародними партнерами". При платформі буде створено секретаріат, а також будуть призначені представники від урядів G7, перша зустріч яких планується на січень 2023 року.

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G7 (група семи) Війна з РФ

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