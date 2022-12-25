Бронетранспортер с Санта-Клаусами заблокировал дорожное движение в английской деревне

Бронетранспортер, полный Санта Клаусов, вызвал хаос в Корнуолле после того, как застрял в переулке, но в конце концов был освобожден полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Бронетранспортер, заполненный одетыми в Санта-Клаусов людьми, которые направлялись в паб, застрял в селе Ангаррак, графство Корнуолл.

Очевидец рассказал, что видел танк ранее днем, когда он проезжал через центр города Хелстон.

Рыбак Ян Джепсон, который снял на видео праздничную пробку, рассказал, что полоса движения была заблокирована около двух часов.

"Они проехали мимо меня, распевая, и позже мы обнаружили, что они застряли там, где полоса сужается", - сказал он.

"Это было довольно забавно, когда они пытались освободиться" - добавил он.

Полиция Девона и Корнуолла была вызвана на место происшествия около 19.40 в четверг после сообщения о повреждении транспортного средства, но никаких арестов не было.