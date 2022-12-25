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Бронетранспортер з Санта-Клаусами заблокував дорожній рух в англійському селі

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Неділя, 25 грудня 2022, 09:20

Бронетранспортер, повний Санта Клаусів, спричинив хаос у Корнуоллі після того, як застряг у провулку, але зрештою був визволений поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Бронетранспортер, заповнений вдягненими у Санта-Клаусів людьми, які прямували до пабу, застряг у селі Ангаррак, графство Корнуолл.

Очевидець розповів, що бачив танк раніше вдень, коли він проїжджав через центр міста Хелстон.

Рибалка Ян Джепсон, який зняв на відео святковий затор, розповів, що смуга руху була заблокована близько двох годин.

 

"Вони проїхали повз мене, співаючи, і пізніше ми виявили, що вони застрягли там, де смуга звужується", - сказав він.

"Це було досить кумедно, коли вони намагалися звільнитися"- додав він.

Поліція Девона і Корнуолла була викликана на місце події близько 19.40 у четвер після повідомлення про пошкодження транспортного засобу, але жодних арештів не було.

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