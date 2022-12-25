В Берлине полицейские водолазы обыскали канал по делу "ограбления века" в Дрездене

Полицейские водолазы обыскали в воскресенье участок канала в Берлине в поисках доказательств, связанных с похищением в 2019 году десятков бесценных драгоценностей из музея "Зеленого свода" в Дрездене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Около 20 полицейских водолазов со всей страны обследовали 150-метровый участок канала Ландвер на юго-востоке Берлина под руководством полиции Дрездена.

"Мероприятия займут некоторое время", - заявили в полиции Дрездена, не предоставив дальнейших подробностей.

Примерно через три года после того, как был взломан "Зеленый свод", значительная часть похищенного была найдена в начале этого месяца. 31 предмет был найден в Берлине и возвращен в Дрезден, где в настоящее время ведется расследование.

Находка пропавшего сокровища, очевидно, является результатом сделки между одним из обвиняемых по текущему судебному делу и прокурорами, которая была одобрена судом.

25 ноября 2019 года двое воров проникли в "Зеленый свод" Дрезденского замка через окно и разбили топором витрину, после чего исчезли с сокровищами, датированными 17-18 веками.

Было похищено около 4300 бриллиантов и других драгоценных камней. Их стоимость оценивается в 113 млн евро, но музей считает их бесценными. Ущерб, нанесенный в результате ограбления, оценивается в более чем 1 млн евро.

Шестеро мужчин в настоящее время находятся под следствием за кражу и за поджог, связанный с пожаром на электропередающей станции, который вывел из строя уличное освещение и охранную сигнализацию.