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У Берліні поліцейські водолази обшукали канал у справі "пограбування століття" у Дрездені

Неділя, 25 грудня 2022, 15:24

Поліцейські водолази обшукали в неділю ділянку каналу в Берліні в пошуках доказів, пов'язаних з викраденням у 2019 році десятків безцінних коштовностей з музею "Зеленого склепіння" в Дрездені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Близько 20 поліцейських водолазів з усієї країни обстежували 150-метрову ділянку каналу Ландвер на південному сході Берліна під керівництвом поліції Дрездена.

"Заходи займуть деякий час", - заявили в поліції Дрездена, не надавши подальших подробиць.

Приблизно через три роки після того, як було зламано "Зелене склепіння", значна частина викраденого була знайдена на початку цього місяця. 31 предмет був знайдений в Берліні і повернутий до Дрездена, де в даний час ведеться розслідування.

Знахідка зниклого скарбу, очевидно, є результатом угоди між одним з обвинувачених у поточній судовій справі та прокурорами, яка була схвалена судом.

25 листопада 2019 року двоє злодіїв проникли до "Зеленого склепіння" Дрезденського замку через вікно та розбили сокирою вітрину, після чого зникли зі скарбами, датованими 17-18 століттями.

Було викрадено близько 4300 діамантів та інших дорогоцінних каменів. Їх вартість оцінюється в 113 млн євро, але музей вважає їх безцінними. Збитки, завдані в результаті пограбування, оцінюються у понад 1 млн євро.

Шестеро чоловіків наразі перебувають під слідством за крадіжку і за підпал, пов'язаний з пожежею на електропередавальній станції, яка вивела з ладу вуличне освітлення і охоронну сигналізацію.

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Німеччина

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