В Бундестаге назвали тревожно недальновидным отказ правительства Шольца предоставить Украине танки

Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из правящей Свободной демократической партии раскритиковала правительство Олафа Шольца за промедление с решением о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью RND.

"Отказ канцлера предоставить Украине танки в ее борьбе за выживание является не только непонятным, но и тревожно недальновидным. Ситуация, особенно для украинского гражданского населения, является катастрофической. Мне очень жаль из-за оправдания, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда я слышу, что поставки танков было бы особой провокацией для России", - сказала Штрак-Циммерманн.

Она напомнила, что Германия уже успешно поставляла самоходные гаубицы, зенитные орудия, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные системы, которые спасли тысячи жизней.

"Тот, кто фантазирует на тему опасений, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", - отметила Штрак-Циммерман.

"Именно советники Шольца, очевидно, настойчиво предлагают канцлеру заблокировать поставки боевых танков и бронетранспортеров в Украину. Однако, в конце концов, ответственность лежит на канцлере Федеративной Республики. Я считаю, что этот отказ является очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии мы вели. Сколько времени прошло, когда мы могли бы помочь", - сказала она.

По ее словам, зима - то время, когда украинские военные могли бы пройти обучение на западных танках, чтобы можно было их передать Украине и за несколько недель иметь результат на поле боя.

"Россия не прекратит террор против Украины. Германия должна разработать со своими партнерами сценарий, как продолжать поддержку в ближайшие месяцы. Необходимо действовать, а не просто реагировать. Нужно превентивно поставлять материалы туда, где уже возникает их нехватка. Боеприпасы и запасные части уже являются ценным товаром и в дальнейшем будут насущной необходимостью", - отметила Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, большой проблемой является то, что у Германии нет стратегии в отношении Украины: "Всегда откликаться на украинские призывы о помощи - это не долгосрочная стратегия".

Ранее сообщалось, что значительная часть граждан Германии против поставки Украине основных боевых танков Leopard 2.

Украина уже не первый месяц требует от Германии танков Leopard 2. Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.