У Бундестазі назвали тривожно недалекоглядною відмову уряду Шольца надати Україні танки

Голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з правлячої Вільної демократичної партії розкритикувала уряд Олафа Шольца за зволікання з рішенням про надання Україні основних бойових танків Leopard 2.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю RND.

"Відмова канцлера надати Україні танки в її боротьбі за виживання є не тільки незрозумілою, але й тривожно недалекоглядною. Ситуація, особливо для українського цивільного населення, є катастрофічною. Мені дуже шкода через виправдання, чому ми не можемо поставити танки. Особливо, коли я чую, що постачання танків було б особливою провокацією для Росії" - сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона нагадала, що Німеччина вже успішно постачала самохідні гаубиці, зенітні гармати, артилерійські системи та високоефективні зенітні системи, які врятували тисячі життів.

"Той, хто фантазує на тему побоювань, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв" - зазначила Штрак-Ціммерман.

"Саме радники Шольца, вочевидь, наполегливо пропонують канцлеру заблокувати постачання бойових танків та бронетранспортерів в Україну. Однак, врешті-решт, відповідальність лежить на канцлері Федеративної Республіки. Я вважаю, що ця відмова є дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся на останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії ми вели. Скільки часу минуло, коли ми могли б допомогти" - сказала вона.

За її словами, зима – той час, коли українські військові могли б пройти навчання на західних танках, щоб можна було їх передати Україні і за кілька тижнів мати результат на полі бою.

"Росія не припинить терор проти України. Німеччина має розробити зі своїми партнерами сценарій, як продовжувати підтримку в найближчі місяці. Необхідно діяти, а не просто реагувати. Потрібно превентивно постачати матеріали туди, де вже виникає їх нестача. Боєприпаси та запасні частини вже є цінним товаром і надалі будуть нагальною потребою" - зазначила Штрак-Ціммерманн.

На її думку, великою проблемою є те, що у Німеччини немає стратегії щодо України: "Завжди відгукуватися на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія".

Раніше повідомлялося, що значна частина громадян Німеччини проти постачання Україні основних бойових танків Leopard 2.

Україна вже не перший місяць вимагає від Німеччини танків Leopard 2. Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.