Франция передает Польше два спутника наблюдения

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник подписал контракт с французским визави Себастьеном Лекорню о поставке польской стороне двух спутников для наблюдения с приемной станцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Согласно контракту, Польша сможет использовать изображения с французских спутников. Благодаря этим спутникам можно будет получать данные с точностью до 30 сантиметров. Когда заработают польские устройства, зона мониторинга как для Польши, так и для Франции увеличится.

Министр обороны Франции отметил важность того, что Польша также будет иметь собственные спутники, а не использовать только французские устройства. Кроме того, по его словам, это обеспечит 500 дополнительных рабочих мест в его стране на следующие пять лет.

Lors de mon déplacement à Varsovie, à l’issue de mon entretien avec @mblaszczak, la France et la Pologne ont signé un accord pour la vente de deux satellites d'observation français.



Ce contrat majeur témoigne de la confiance de la Pologne dans notre technologie et industrie. pic.twitter.com/FXifR6boj2 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 27, 2022

А как сообщил глава польского Минобороны, французские спутники дополнят и усилят возможности армии Польши в плане сдерживания и раннего предупреждения, а также будут применяться в гражданских целях.

"Они важны не только для военных, но и для других нужд, и будут использоваться, например, для предупреждения стихийных бедствий, что очень важно для пожарных. И я рад по этому поводу, что возможности таким образом значительно расширятся", - сказал Блащак.

Кроме того, главы оборонных ведомств Польши и Франции обсудили поддержку Украины, в частности в контексте расширения возможностей Варшавы в сфере получения разведывательных данных благодаря спутникам для наблюдения, которые будут работать в составе французско-польской группировки.

Напомним, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев в среду.