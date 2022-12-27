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Франция передает Польше два спутника наблюдения

Вторник, 27 декабря 2022, 20:15

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник подписал контракт с французским визави Себастьеном Лекорню о поставке польской стороне двух спутников для наблюдения с приемной станцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Согласно контракту, Польша сможет использовать изображения с французских спутников. Благодаря этим спутникам можно будет получать данные с точностью до 30 сантиметров. Когда заработают польские устройства, зона мониторинга как для Польши, так и для Франции увеличится.

Министр обороны Франции отметил важность того, что Польша также будет иметь собственные спутники, а не использовать только французские устройства. Кроме того, по его словам, это обеспечит 500 дополнительных рабочих мест в его стране на следующие пять лет.

А как сообщил глава польского Минобороны, французские спутники дополнят и усилят возможности армии Польши в плане сдерживания и раннего предупреждения, а также будут применяться в гражданских целях.

"Они важны не только для военных, но и для других нужд, и будут использоваться, например, для предупреждения стихийных бедствий, что очень важно для пожарных. И я рад по этому поводу, что возможности таким образом значительно расширятся", - сказал Блащак.

Кроме того, главы оборонных ведомств Польши и Франции обсудили поддержку Украины, в частности в контексте расширения возможностей Варшавы в сфере получения разведывательных данных благодаря спутникам для наблюдения, которые будут работать в составе французско-польской группировки.

Напомним, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев в среду.

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Польша Франция

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