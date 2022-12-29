Греция просит Панаму проверить возможные переводы для бывшего вице-президента Европарламента

Греческие власти запросили у Панамы информацию о возможных денежных переводах из Катара на счета бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли, которая в настоящее время находится под стражей в Брюсселе в ожидании суда по обвинению в коррупции.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Председатель греческого агентства по борьбе с отмыванием денег Харалампос Вурлиотис направил срочный запрос властям Панамы - известной налоговой гавани с репутацией недостаточно прозрачной финансовой системы - с просьбой сообщить, были ли денежные переводы на сумму около 20 миллионов евро переведены из Катара на счета, которые могли быть открыты Кайли или членами ее семьи.

Запрос Вурлиотиса поступил после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения, которые затем подхватили испанские и греческие СМИ, якобы показывающие банковские документы панамских счетов, принадлежащих Кайли и членам ее семьи, на которые поступают депозиты из Катара.

В сообщениях утверждается, что счета находились в панамском банке Bladex и принадлежали Кайли, ее отцу Александросу Кайлису и матери Марии Игнатиаду. Они утверждают, что на счетах находятся 20 миллионов евро, собранные посредством двух депозитов, полученных от Катара для Кайли; 4 миллиона евро посредством двух депозитов, полученных от Катара для Кайлиса; и 4 миллиона евро посредством двух депозитов, полученных от Катара для Игнатиаду.

Адвокат Кайли, Михалис Димитракопулос, который настаивает на невиновности своего клиента, заявил, что документы поддельные, и что он попросил греческие власти обратиться за помощью к Панаме, "чтобы установить подделку документов о мифических денежных переводах из Катара Еве Кайли".

Вурлиотис попросил панамских чиновников проверить, есть ли счета на имя Кайли или членов ее семьи, а также копии их финансовых операций, есть ли депозитные ячейки в панамских банках, принадлежащие семье, и есть ли доказательства инвестиций в недвижимость.

На прошлой неделе греческие власти арестовали участок земли площадью почти 1 гектар на острове Парос, купленный Кайли и ее партнером Франческо Джорджи, а также счет, использованный для его покупки, в ожидании расследования дела об отмывании денег.

Димитракопулос заявил, что покупка недвижимости была законной, а деньги, использованные для ее приобретения, поступили из собственных доходов Кайли.

Ранее СМИ сообщали, что Ева Кайли призналась, что ей было известно о коррупционной схеме, связанной с лоббированием Катара.

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