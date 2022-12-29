Греція просить Панаму перевірити можливі перекази для колишньої віцепрезидентки Європарламенту

Грецька влада запросила у Панами інформацію про можливі грошові перекази з Катару на рахунки колишньої віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі, яка наразі перебуває під вартою в Брюсселі в очікуванні суду за звинуваченням у корупції.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Голова грецького агентства по боротьбі з відмиванням грошей Харалампос Вурліотіс направив терміновий запит владі Панами - відомої податкової гавані з репутацією недостатньо прозорої фінансової системи - з проханням повідомити, чи були грошові перекази на суму близько 20 мільйонів євро переведені з Катару на рахунки, які могли бути відкриті Кайлі або членами її сім'ї.

Запит Вурліотіса надійшов після того, як у соціальних мережах почали поширюватися повідомлення, які потім підхопили іспанські та грецькі ЗМІ, які нібито показують банківські документи панамських рахунків, що належать Кайлі та членам її сім'ї, на які надходять депозити з Катару.

У повідомленнях стверджується, що рахунки перебували в панамському банку Bladex і належали Кайлі, її батькові Александросу Кайлісу і матері Марії Ігнатіаду. Вони стверджують, що на рахунках є 20 мільйонів євро, зібрані за допомогою двох депозитів, отриманих від Катару для Кайлі; 4 мільйони євро за допомогою двох депозитів, отриманих від Катару для Кайліса; і 4 мільйони євро за допомогою двох депозитів, отриманих від Катару для Ігнатіаду.

Адвокат Кайлі, Міхаліс Дімітракопулос, який наполягає на невинності своєї клієнтки, заявив, що документи підроблені, і що він попросив грецьку владу звернутися по допомогу до Панами, "щоб встановити підробку документів про міфічні грошові перекази з Катару Єві Кайлі".

Вурліотіс попросив панамських чиновників перевірити, чи є рахунки на ім'я Кайлі або членів її сім'ї, а також копії їхніх фінансових операцій, чи є депозити в панамських банках, які належать родині, і чи є докази інвестицій у нерухомість.

Минулого тижня грецька влада заарештувала ділянку землі площею майже 1 гектар на острові Парос, куплену Кайлі та її партнером Франческо Джорджі, а також рахунок, використаний для її купівлі, в очікуванні розслідування справи про відмивання грошей.

Дімітракопулос заявив, що купівля нерухомості була законною, а гроші, використані для її придбання, надійшли з власних доходів Кайлі.

Нагадаємо, бельгійський суд скасував рішення про звільнення Нікколо Фіга-Таламанки, одного з головних підозрюваних у справі про розслідування корупції Європарламенті за участі Катару.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кайлі зізналася, що їй було відомо про корупційну схему, пов'язану з лобіюванням Катару.

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