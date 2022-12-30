В Румынии благодаря Twitter-перепалке с Гретой Тунберг задержали противоречивого инфлюенсера

Румынская полиция арестовала противоречивого инфлюенсера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата, обвиняемых в торговле людьми и изнасиловании, благодаря коробкам пиццы, которые появились в кадре его видеообращения к активистке Грете Тунберг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

На фотографиях видно, как правоохранители сопровождают Эндрю Тейта и его брата Тристана Тейта. Также сообщается, что сотрудники полиции обыскали дом братьев в Бухаресте. Адвокат Эндрю и Тристана Тейтов подтвердил факт ареста.

Бывший кикбоксер стал известным в 2016 году, когда его выгнали из британского телешоу "Большой брат" за видео, на котором он напал на женщину. Снова и снова он попадал в поле зрения из-за унизительных комментариев о женщинах.

Всего несколько дней назад Тейт привлек к себе внимание, когда хотел спровоцировать климатическую активистку Грету Тунберг.

Тейт написал Тунберг в Twitter, что у него есть 33 автомобиля, в том числе Bugatti и два Ferrari. Он был бы рад прислать ей полный список своих автомобилей, включая их огромные климатические выбросы. Все, что ей было нужно сделать, это дать ему свой электронный адрес.

Тунберг ответила через Twitter со словами: "Пожалуйста, просветите меня, напишите мне на электронную почту smalldickenergy@getalife.com". Она получила 3,1 миллиона лайков за свой пост.

Тейт почувствовал себя спровоцированным и поблагодарил Тунберг за подтверждение того, что у нее маленький пенис. На видео, которое опубликовал Тейт, он курит сигару. Затем ему приносят две пиццы, коробки от которых, по его словам, не должны быть сделаны из переработанного картона. Пиццы, которые ему приносят, имеют название пиццерии и QR-код, напечатанный на них.

И это стало губительным для Тейта. Полиция уже несколько месяцев разыскивала Эндрю и Тристана Тейтов, но потеряла их след в Румынии. С помощью коробок из-под пиццы экстренным службам, судя по всему, удалось найти братьев.

По данным Reuters, кроме братьев, есть еще двое подозреваемых по делу. Говорят, что они сформировали организованную преступную группу, целью которой была вербовка, укрывательство и эксплуатация женщин. Женщин заставляли создавать порнографический контент, который можно было просматривать на специальных веб-сайтах за определенную плату, заявили в прокуратуре.