У Румунії завдяки Twitter-перепалці з Гретою Тунберг затримали суперечливого інфлюенсера

Румунська поліція арештувала суперечливого інфлюенсера і колишнього кікбоксера Ендрю Тейта і його брата, звинувачених у торгівлі людьми і згвалтуванні, завдяки коробкам піци, які з’явилися в кадрі його відеозвернення до активістки Грети Тунберг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

На фотографіях видно, як правоохоронці супроводжують Ендрю Тейта і його брата Трістана Тейта. Також повідомляється, що співробітники поліції обшукали будинок братів у Бухаресті. Адвокат Ендрю і Трістана Тейтів підтвердив факт арешту.

Колишній кікбоксер став відомим у 2016 році, коли його вигнали з британського телешоу "Великий брат" за відео, на якому він напав на жінку. Знову і знову він потрапляв у поле зору через принизливі коментарі про жінок.

Всього кілька днів тому Тейт привернув до себе увагу, коли хотів спровокувати кліматичну активістку Грету Тунберг .

Тейт написав Тунберг в Twitter, що у нього є 33 автомобілі, в тому числі Bugatti і два Ferrari. Він був би радий надіслати їй повний список своїх автомобілів, включаючи їх величезні кліматичні викиди. Все, що їй було потрібно зробити, це дати йому свою електронну адресу.

Тунберг відповіла через Twitter зі словами: "Будь ласка, просвітіть мене, напишіть мені на електронну пошту smalldickenergy@getalife.com". Вона отримала 3,1 мільйона лайків за свій пост.

Тейт відчув себе спровокованим і подякував Тунберг за підтвердження того, що у неї маленький пеніс. На відео, яке опублікував Тейт, він курить сигару. Потім йому приносять дві піци, коробки від яких, за його словами, не повинні бути зроблені з переробленого картону. Піци, які йому приносять, мають назву піцерії та QR-код, надрукований на них.

І це стало згубним для Тейта. Поліція вже кілька місяців розшукувала Ендрю і Трістана Тейтів, але втратила їх слід в Румунії. За допомогою коробок з-під піци екстреним службам, судячи з усього, вдалося знайти братів.

За даними Reuters, крім братів, є ще двоє підозрюваних у справі. Кажуть, що вони сформували організовану злочинну групу, метою якої було вербування, переховування та експлуатація жінок. Жінок змушували створювати порнографічний контент, який можна було переглядати на спеціальних веб-сайтах за певну плату, заявили в прокуратурі.