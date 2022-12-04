США сосредоточатся на том, чтобы Иран не передал России оружие, ядерная сделка - не в приоритете

Ключевыми направлениями политики Соединенных Штатов в отношении Ирана теперь станут недопущение поставок иранского оружия в Россию и поддержка протестующих против режима аятоллы, а не переговоры о возобновлении ядерной сделки.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал спецпредставитель США по вопросам Ирана Роберт Мелли, сообщает "Европейская правда".

"Иран не заинтересован в (ядерной) сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Просто сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать основополагающие стремления иранского народа", - сказал он.

Мелли отметил, что Иран возобновил обогащение урана вопреки предыдущим ограничениям, а также существенно ограничил доступ Международного агентства по атомной энергии на свои объекты, что признали и в самом МАГАТЭ.

Формально переговоры между Ираном, США, ЕС и Россией по ядерной сделке не прекращались, но с конца августа стороны не встречались вместе.

"В чем смысл? Почему мы должны сосредотачиваться на этом (ядерной сделке), если Иран возвращается с требованиями, которые являются неприемлемыми? Сейчас мы не собираемся сосредотачиваться на ядерной сделке, потому что мы не можем постоянно возвращаться назад, а потом быть обманутыми", - подчеркнул спецпредставитель США по Ирану.

Зато, добавил Мелли, Штаты имеют целью "сорвать, задержать, сдержать и наложить санкции" на поставки оружия в Россию из Ирана. Он подчеркнул, что поставки иранских ракет или помощь Тегерана в создании военных производственных мощностей в России станет "пересечением новых красных линий".

Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

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