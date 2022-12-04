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США зосередяться на тому, щоб Іран не передав Росії зброю, ядерна угода – не в пріоритеті

Неділя, 4 грудня 2022, 10:13

Ключовими напрямками політики Сполучених Штатів щодо Ірану тепер стануть недопущення постачань іранської зброї до Росії та підтримка протестувальників проти режиму аятоли, а не переговори про відновлення ядерної угоди.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів спецпредставник США з питань Ірану Роберт Меллі, повідомляє "Європейська правда".

"Іран не зацікавлений в (ядерній) угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати і зірвати постачання зброї Росії і намагаючись підтримати основоположні прагнення іранського народу", – сказав він.

Меллі зауважив, що Іран відновив збагачення урану всупереч попереднім обмеженням, а також суттєво обмежив доступ Міжнародного агентства з атомної енергії на свої об’єкти, що визнали і в самому МАГАТЕ.

Формально переговори між Іраном, США, ЄС і Росією щодо ядерної угоди не припинялися, але з кінця серпня сторони не зустрічалися разом.

Іран та Україна провели зустріч щодо безпілотників, які Тегеран відправляє Росії

"У чому сенс? Чому ми повинні зосереджуватися на цьому (ядерній угоді), якщо Іран повертається з вимогами, які є неприйнятними? Наразі ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо постійно повертатися назад, а потім бути обдуреними", – наголосив спецпредставник США з Ірану.

Натомість, додав Меллі, Штати мають на меті "зірвати, затримати, стримати і накласти санкції" на постачання зброї до Росії з Ірану. Він наголосив, що постачання іранських ракет або допомога Тегерана у створенні військових виробничих потужностей у Росії стане "перетином нових червоних ліній".

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.

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Іран США

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