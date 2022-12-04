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На фоне масштабных забастовок власти Британии готовятся привлечь армию к работе важных служб

Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:30

Правительство Великобритании рассматривает возможность развертывания военных для смягчения последствий массовых забастовок работников в период рождественских праздников.

Об этом в эфире Sky News в воскресенье заявил руководитель правящей Консервативной партии Надхим Захави, сообщает "Европейская правда".

"Иметь планы на случай непредвиденных обстоятельств - это правильно и ответственно. Мы рассчитываем на военных, рассчитываем на специализированные силы реагирования", - сказал он.

По словам Захави, в случае чрезвычайной ситуации военнослужащих могут попросить сесть за руль машин скорой помощи или помочь с несением пограничной службы.

"Наше послание профсоюзам заключается в том, чтобы сказать, что сейчас не время для забастовок. Пришло время попытаться договориться", - подчеркнул глава консерваторов, напомнив о росте инфляции в Британии.

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Ранее Даунинг-стрит объявило, что военнослужащие, госслужащие и волонтеры проходят подготовку для предоставления ряда социально важных услуг на фоне их возможной остановки в рождественский период.

Этой зимой Британию ждет волна забастовок, которая коснется сферы услуг, в частности железнодорожного транспорта, здравоохранения и образования. Ожидается, что десятки тысяч людей примут участие в забастовках на фоне рецессии и роста стоимости жизни.

"Чиновники неоднократно призывали профсоюзы и работодателей продолжать переговоры и договариваться, а не прибегать к превентивным забастовкам", - заявили в британском правительстве.

Как напоминает Sky News, Британия уже привлекала военнослужащих к оказанию социальных услуг: во время пандемии коронавируса они управляли бензовозами и делали прививки против коронавируса.

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Великобритания

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