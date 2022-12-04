На тлі масштабних страйків влада Британії готується задіяти армію для роботи важливих служб

Уряд Великої Британії розглядає можливість розгортання військових для пом’якшення наслідків масових страйків працівників у період різдвяних свят.

Про це в етері Sky News у неділю заявив керівник владної Консервативної партії Надхім Захаві, повідомляє "Європейська правда".

"Мати плани на випадок непередбачуваних обставин – це правильно й відповідально. Ми розраховуємо на військових, розраховуємо на спеціалізовані сили реагування", – сказав він.

За словами Захаві, в разі надзвичайної ситуації військовослужбовців можуть попросити сісти за кермо машин швидкої допомоги або допомогти з несенням прикордонної служби.

"Наше послання профспілкам полягає в тому, щоб сказати, що зараз не час для страйків. Настав час спробувати домовитися", – наголосив глава консерваторів, нагадавши про зростання інфляції у Британії.

Раніше Даунінг-стрит оголосило, що військовослужбовці, держслужбовці та волонтери проходять підготовку для надання низки соціально важливих послуг на тлі їхньої можливої зупинки в різдвяний період.

Цієї зими на Британію чекає хвиля страйків, яка торкнеться сфери послуг, зокрема залізничного транспорту, охорони здоров'я та освіти. Очікується, що десятки тисяч людей візьмуть участь у страйках на тлі рецесії та зростання вартості життя.

"Урядовці неодноразово закликали профспілки та роботодавців продовжувати переговори і домовлятися, а не вдаватися до превентивних страйків", – заявили в британському уряді.

Як нагадує Sky News, Британія вже залучала військовослужбовців до надання соціальних послуг: під час пандемії коронавірусу вони кермували бензовозами й робили щеплення проти коронавірусу.