Макрон обвинил Ле Пен в "капитулянтстве" из-за заявлений о нехватке во Франции оружия после помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал главу фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая заявила, что после военной помощи Украине Париж страдает от нехватки оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью Le Parisien.

В конце ноября Ле Пен сказала в интервью французскому телевидению, что Франция должна прекратить поставки Украине своих гаубиц Caesar. "Максимальная помощь Украине - это благородно, но мы не можем делать это в ущерб собственной безопасности, безопасности народа", - сказала она.

На это Макрон сказал в субботу, что у бывшего лидера "Национального объединения" "с самого начала был дискурс капитуляции, потому что она является другом российской власти" и "врагом НАТО".

"Как главнокомандующий армии могу вас заверить, что каждый раз, когда мы что-то делаем, мы делаем это, сохраняя все наши оборонительные способности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", - заверил французский президент.

"Я хочу, чтобы наши соотечественники знали, что деньги, которые мы тратим, мы тратим на защиту наших ценностей и нашей свободы. И мы знаем, что это означает", - подчеркнул он.

Как известно, Украина уже получила от Франции восемнадцать высокоточных гаубиц Caesar - флагмана французской артиллерии с дальностью стрельбы 40 километров. Еще шесть гаубиц должны поступить в Украину в ближайшее время.

Ранее французская сторона подтвердила передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Crotale. Общий объем французской военной помощи Украине достиг 550 миллионов евро, сейчас она по объемам помощи - в пятерке крупнейших поставщиков помощи.