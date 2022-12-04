Макрон звинуватив Ле Пен у "капітулянтстві" через заяви про нестачу у Франції зброї після допомоги Україні

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував главу фракції ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка заявила, що після військової допомоги Україні Париж потерпає від нестачі зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв’ю Le Parisien.

Наприкінці листопада Ле Пен сказала в інтерв’ю французькому телебаченню, що Франція повинна припинити постачання Україні своїх гаубиць Caesar. "Максимальна допомога Україні – це благородно, та ми не можемо робити це на шкоду власній безпеці, безпеці народу", – сказала вона.

На це Макрон сказав у суботу, що в колишньої лідерки "Національного об’єднання" "від самого початку був дискурс капітуляції, тому що вона є другом російської влади" і "ворогом НАТО".

"Як головнокомандувач армії можу вас запевнити, що кожного разу, коли ми щось робимо, ми робимо це, зберігаючи всі наші оборонні спроможності для нашої землі, наших критично важливих об'єктів і наших громадян", – запевнив французький президент.

"Я хочу, щоб наші співвітчизники знали, що гроші, які ми витрачаємо, ми витрачаємо на захист наших цінностей і нашої свободи. І ми знаємо, що це означає", – наголоси він.

Як відомо, Україна вже отримала від Франції вісімнадцять високоточних гаубиць Caesar – флагмана французької артилерії з дальністю стрільби 40 кілометрів. Ще шість гаубиць мають надійти в Україну найближчим часом.

Раніше французька сторона підтвердила передання Україні зенітно-ракетних комплексів Crotale. Загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 мільйонів євро, зараз вона за обсягами допомоги - у п’ятірці найбільших надавачів допомоги.