ЕС адаптирует схемы государственной помощи в ответ на пакет субсидий США - фон дер Ляйен

Евросоюз адаптирует свои правила государственной помощи, чтобы предотвратить отток инвестиций, вызванный новым пакетом субсидий США в области зеленой энергетики.

Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Конкуренция - это хорошо... но эта конкуренция должна уважать равные условия игры", - сказала фон дер Ляйен.

"Закон (США) о снижении инфляции должен заставить нас задуматься о том, как мы можем улучшить наши рамки государственной помощи и адаптировать их к новой глобальной среде", - добавила она.

ЕС опасается, что закон США о снижении инфляции стоимостью 430 миллиардов долларов с его щедрыми налоговыми льготами может переманить бизнес из ЕС и поставить в невыгодное положение европейские компании, от производителей автомобилей до производителей "зеленых" технологий.

Эта тема - одна из нескольких в повестке дня заседания Совета ЕС-США по торговле и технологиям, которое состоится 5 декабря.

В заседании примут участие государственный секретарь США Антони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай, а также исполнительные вице-президенты Европейской комиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

Напомним, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создания "суверенного фонда для поддержки промышленных проектов" в ответ на принятый в США закон о снижении инфляции, который, как утверждает ЕС, подрывает конкуренцию.