ЄС адаптує схеми державної допомоги у відповідь на пакет субсидій США - фон дер Ляєн

Євросоюз адаптує свої правила державної допомоги, щоб запобігти відтоку інвестицій, спричиненому новим пакетом субсидій США в галузі зеленої енергетики.

Про це сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Конкуренція - це добре... але ця конкуренція повинна поважати рівні умови гри", - сказала фон дер Ляєн.

"Закон (США) про зниження інфляції має змусити нас замислитися над тим, як ми можемо поліпшити наші рамки державної допомоги та адаптувати їх до нового глобального середовища", - додала вона.

ЄС побоюється, що закон США про зниження інфляції вартістю 430 мільярдів доларів з його щедрими податковими пільгами може переманити бізнес з ЄС і поставити в невигідне становище європейські компанії, від виробників автомобілів до виробників "зелених" технологій.

Ця тема - одна з кількох на порядку денному засідання Ради ЄС-США з торгівлі та технологій, яке відбудеться 5 грудня.

У засіданні візьмуть участь державний секретар США Антоні Блінкен, міністр торгівлі Джина Раймондо і торговий представник США Кетрін Тай, а також виконавчі віцепрезиденти Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і Маргрете Вестагер.

Нагадаємо, європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висунув ідею створення "суверенного фонду для підтримки промислових проєктів" у відповідь на ухвалений у США закон про зниження інфляції, який, як стверджує ЄС, підриває конкуренцію.