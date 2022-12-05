Британия исключает изменения в закон для возвращения Греции "мраморов Парфенона"

В правительстве Великобритании не планируют изменений в законодательство, которые упростили бы возвращение Греции древних скульптур, изъятых из Парфенона в Афинах более 200 лет назад.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Заявление представителя премьера появилось после того, как стало известно о новых переговорах с премьером Греции о будущем памятников.

В Британском музее, где они хранятся, заявили, что планируют специальную программу партнерства с Грецией, но это планируется в рамках действующего законодательства.

"У нас нет планов менять законодательство, которое предусматривает, что объекты из коллекции Британского музея не могут быть изъяты - кроме некоторых обстоятельств. Наша позиция не изменилась. Решение по сохранению и управлению объектами коллекции - это дело музея и уполномоченных лиц", - сообщил представитель Сунака.

Так называемые мраморы Парфенона - это мраморные барельефы, которые когда-то украшали античный храм. На них изображен бой греков с кентаврами. Мраморы вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, и в 1816 году продал Британскому музею. Сейчас они являются одной из самых известных его экспозиций.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции памятника, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мраморы были вывезены с разрешения Порты, власти Османской империи, которая в то время контролировала территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос при посредничестве ЮНЕСКО, Британский музей не соглашается.