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Британія виключає зміни до закону, що спростили б повернення Греції "мармурів Парфенону"

Понеділок, 5 грудня 2022, 21:11

В уряді Британії не планують змін до законодавства, які спростили б повернення Греції стародавніх скульптур, вилучених з Парфенону в Афінах понад 200 років тому.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Заява речника прем’єра з’явилася після того, як стало відомо про нові переговори з прем’єром Греції про майбутнє пам’яток. 

У Британському музеї, де вони зберігаються, заявили, що планують спеціальну програму партнерства з Грецією, але це планується у рамках чинного законодавства.

"У нас немє планів змінювати законодавство, яке передбачає, що об’єкти з колекції Британського музею не можуть бути вилучені - окрім деяких обставин. Наша позиція не змінилася. Рішення щодо збереження та управління об’єктами колекції - це справа музею і уповноважених осіб", - повідомив речник Сунака. 

Так звані мармури Парфенона – це мармурові барельєфи, які колись прикрашали античний храм. На них зображений бій греків із кентаврами. Мармури вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.

Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.

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Греція Велика Британія

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