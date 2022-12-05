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Путин и дальше пытается поставить украинцев на колени - Белый дом о ракетных ударах РФ

Понедельник, 5 декабря 2022, 21:58

Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине все необходимое для защиты территории от ракетных ударов России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", такую позицию на брифинге в понедельник высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Эти нападения, которых, по предварительному подсчету, было несколько десятков, являются очередным напоминанием, как Путин продолжает попытки поставить украинский народ на колени и напоминанием абсолютной грубости ударов по явно гражданским мишеням. С единственной целью - вызвать человеческие страдания. Он точно не целится по военным объектам", - подчеркнул он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат оказывать Украине необходимую помощь, в том числе и для восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Мы в постоянном контакте с украинцами относительно их потребностей, не только в вопросе безопасности помощи, но, как сказал на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, о предоставлении дополнительных ресурсов для их энергетической инфраструктуры и работы с европейцами, чтобы предоставить больше оборудования и технической помощи", - отметил он.

Ранее госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк также отреагировала на новые массированные ракетные удары РФ по Украине, заверив, что США продолжат поддержку Украины.

Как сообщалось, в понедельник Россия выпустила 70 ракет по территории Украины, из них были сбиты более 60. В результате обстрелов погибли, по предварительным данным, четыре человека, в ряде регионов Украины ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

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США Война с РФ

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