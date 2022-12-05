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Путін і далі намагається поставити українців на коліна – Білий дім про ракетні удари РФ

Понеділок, 5 грудня 2022, 21:58

Сполучені Штати продовжать надавати Україні все необхідне для захисту території від ракетних ударів Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", таку позицію на брифінгу в понеділок висловив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах", – наголосив він.

Представник Білого дому наголосив, що США продовжать надавати Україні необхідну допомогу, зокрема й для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги", – зазначив він.

Раніше пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк також відреагувала на нові масовані ракетні удари РФ по Україні, запевнивши, що США продовжать підтримку України.

Як повідомлялося, в понеділок Росія випустила 70 ракет по території України, з них були збиті понад 60. У результаті обстрілів загинули, за попередніми даними, чотири людини, в низці регіонів України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії.

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США Війна з РФ

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