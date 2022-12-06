Глава МИД Латвии о российских уклонистах: они не против войны, а против участия в войне

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что решение не пускать беглецов от мобилизации в РФ было правильным, поскольку большинство уклонистов поддерживает войну в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью газете Neatkariga Rita Avize.

Ринкевичс выразил убеждение, что большинство российского населения поддерживает то, что делает Россия в Украине.

"Правильно, что мы не пустили в Латвию тех, кто бежал из России, чтобы избежать мобилизации. Страны, которые не являются членами ЕС, такие как Грузия, приняли этих беглецов, и их количество там очень большое, по разным оценкам более 100 000 человек. Это создает определенные вызовы. Для нас было понятно, что эти люди не против войны. Они против своего участия в войне, а это совсем другое", - сказал министр.

Он признал, что есть определенные группы общества в РФ, которые начинают быть недовольными тем, что происходит.

"Мобилизация состоялась, но она не дала ожидаемого результата. В экономическом плане многие санкции только сейчас начинают действовать, потому что они имели переходные положения. То, что на одном уровне общества начинаются какие-то тектонические колебания, еще не означает, что они вышли на уровень полноценного землетрясения", - отметил Ринкевичс.

По его словам, в Латвии не осталось никаких иллюзий относительно агрессивной политики России.

"Их цель - восстановить империю. Происходит какая-то непонятная смесь: россияне хотят восстановить не Советский Союз, а Российскую империю, которая исчезла в 1917 году. Сейчас мы слышим, что последние 30 лет с Россией не считались, что русские играют особую роль в мире, что у них правильные традиционные ценности и так далее. В России во многих местах рядом с иконами висят изображения Сталина - а ведь кто больше всего пытался уничтожить Православную Церковь, как не советский режим?! А теперь священники церкви ходят и чадят кадилом вместе с коммунистами... Как можно одновременно почитать Сталина, церковь, НКВД, Ленина и царя Николая? Долго ли может продолжаться эта коллективная шизофрения?" - отметил министр.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российский телеканал "Дождь" должен соблюдать латвийские законы, иначе ему не место в стране.