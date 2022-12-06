Глава МЗС Латвії про російських ухилянтів: вони не проти війни, а проти участі у війні

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс заявив, що рішення не пускати втікачів від мобілізації в РФ було правильним, оскільки більшість ухилянтів підтримує війну в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю газеті Neatkariga Rita Avize.

Ринкевичс висловив переконання, що більшість російського населення підтримує те, що робить Росія в Україні.

"Правильно, що ми не пустили до Латвії тих, хто втік з Росії, щоб уникнути мобілізації. Країни, які не є членами ЄС, такі як Грузія, прийняли цих втікачів, і їх кількість там дуже велика, за різними оцінками понад 100 000 осіб. Це створює певні виклики. Для нас було зрозуміло, що ці люди не проти війни. Вони проти своєї участі у війні, а це зовсім інше" - сказав міністр.

Він визнав, що є певні групи суспільства в РФ, які починають бути незадоволеними тим, що відбувається.

"Мобілізація відбулася, але вона не дала очікуваного результату. В економічному плані багато санкцій тільки зараз починають діяти, тому що вони мали перехідні положення. Те, що на одному рівні суспільства починаються якісь тектонічні коливання, ще не означає, що вони вийшли на рівень повноцінного землетрусу" - зазначив Ринкевичс.

За його словами, у Латвії не лишилося жодних ілюзій щодо агресивної політики Росії.

"Їх мета - відновити імперію. Відбувається якась незрозуміла суміш: росіяни хочуть відновити не Радянський Союз, а Російську імперію, яка зникла в 1917 році. Зараз ми чуємо, що останні 30 років з Росією не рахувалися, що росіяни відіграють особливу роль у світі, що у них правильні традиційні цінності тощо. У Росії в багатьох місцях поруч з іконами висять зображення Сталіна - але ж хто найбільше намагався знищити Православну Церкву, як не радянський режим?! А тепер священики церкви ходять і чадять кадилом разом з комуністами... Як можна одночасно шанувати Сталіна, церкву, НКВС, Леніна і царя Ніколая? Чи довго може тривати ця колективна шизофренія?" - зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що російський телеканал "Дождь" має дотримуватися латвійських законів, інакше йому не місце в країні.